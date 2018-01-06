"Адмирал" проиграл первый в наступившем году матч, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Играли с новосибирской командой. В начале матча приморские хоккеисты бодро бросились в атаку и начали обстреливать ворота Красикова из любых положений. Новосибирцы довольно быстро не выдержали, нарушив правила. "Адмирал" поднажал еще, и Владимир Бутузов забросил первую шайбу приморцев в 2018 году.

Второй период игры продолжился в том же ритме. В самом начале Егор Яковлев удвоил преимущество приморцев. "Адмирал" и в дальнейшем держал соперника в напряжении, однако голов больше забить не удалось.

Третьим периодом полностью завладели гости. "Сибирь" в два раза перебросала приморцев, и сумела сравнять счет . Вначале Иван Верещагин броском от синей линии угодил точно под перекладину Серебрякова. А за 15 секунд до сирены, когда новосибирцы уже сняли голкипера, отличился Александр Бергстрём. Точку в матче на второй минуте овертайма поставил Рок Тичар. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу "Сибири".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что серия поражений приморского "Адмирала" продолжается.

Таисия Масина



