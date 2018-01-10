"Адмирал" второй раз подряд порадовал своих болельщиков победой, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Приморские игроки активно начали встречу, и уже на второй минуте получили численное преимущество, которое реализовать не удалось. А вот соперник в большинстве забить сумел. На реализацию лишнего у ханты-мансийцев ушла минута – Антон Королёв открыл счет.

Отыгрались приморцы на 35-й минуте, Денис Вихарев успел первым на добивание после броска Артёма Земчёнка.



В заключительном периоде команды приложили максимум усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, но удача улыбнулась Ивану Глазкову. Защитник отправил шайбу в «девятку» ворот Проскурякова. На последних минутах «Югра» устроила настоящий штурм ворот Никиты Серебрякова, выпустив шестого полевого игрока, но "Адмиралу" удалось удержать победный счет. Игра закончилась с результатом 2:1.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что "Адмирал" сотворил сенсацию во Владивостоке.

Таисия Масина