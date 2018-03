Зрелищные гала-финалы и профессиональный бой среди лучших кикбоксеров Дальнего Востока не зря привлек пристальное внимание зрителей, сообщает DEITA.RU.





Пять упорных раундов профессионального боя между приморцем и бойцом из Якутии изрядно «пощекотали нервы» зрителям и наставникам. Цена победы была высока - бой среди профессионалов за звание претендента на пояс чемпиона ДФО по кикбоксингу в разделе К-1 2018 года. К тому времени сборная Приморского края уже одержала уверенную победу на важном турнире и стала лучшей. Хотелось также завершить соревнования и в «профессиональном» ринге.

Андрей Прохоров (Приморский край, г. Владивосток) и Михаил Иванов (Республика Саха (Якутия) определяли, кто станет лучшим. В бою спортсмены показали свое мастерство, волю к победе – никто не хотел уступать. Зрители «горячо» болели, бойцы обменивались ударами, старясь укрепить преимущество. В итоге чемпионом стал кикбоксер из Владивостока Андрей Прохоров.





Также внимание зрителей и специалистов привлекли гала-финалы чемпионата ДФО по кикбоксингу в разделах фулл- контакт и фулл-контакт с лоу-киком :

Весовая категория до 71 кг: Шин Илья (Приморский край, г. Уссурийск) VS Елин Андрей (Амурская область, г. Благовещенск), до 81 кг:Берёза Анатолий (Амурская область, г. Благовещенск) VS Маслов Вячеслав (Приморский край, г. Владивосток), до 63,5 кг: Копылов Максим (Приморский край, г. Уссурийск) VS Петров Айтал (Саха Якутия, г. Якутск), до 60 кг: - Ковылин Михаил (Приморский край, г. Уссурийск) VS Павлишин Владислав (Хабаровский край, г. Хабаровск), до 67 кг: Атоян Санасар (Хабаровский край, г. Хабаровск) VS Черненко Максим (Приморский край, г. Владивосток), до 71 кг фулл контакт: Голубев Виталий (Хабаровский край, г. Хабаровск) VS Подольский Дмитрий (Приморский край, г. Уссурийск), до 86 кг: Мыкало Евгений (Приморский край, г. Владивосток) VS Голыбин Максим (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский).





Как рассказал в беседе с DEITA.RU советник вице-губернатора края, президент приморской Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, такие поединки всегда привлекают внимание.





«Юные спортсмены могут многому научиться у более опытных бойцов, это хороший пример,- сказал Виктор Тарабарин, - ребят привлекает зрелищность нашего вида спорта, который еще и воспитывает характер, учит добиваться успехов не только на ринге, пропагандирует спорт и здоровый образ жизни».

Инна Эстрина