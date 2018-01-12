Прокуратурой города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение в отношении директора автотранспортного предприятия за невыплату заработной платы, сообщили «Deita.ru» в прокуратуре Приморского края.

Основанием для возбуждения данного уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Дальнегорска на предмет соблюдения трудовых граждан прав. Расследование вели следователи следственного отдела по г. Дальнегорску следственного управления СК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, фигурант не выплачивал заработную плату работникам с апреля 2016 по июнь 2017 года. Общий размер задолженности по оплате труда составил свыше 2,5 миллиона рублей.

Как отмечают в надзорном органе, у предприятия имелось достаточно денежных средств для погашения задолженности, однако они были направлены директором на иные цели. В ходе следствия был наложен арест на автомобиль, находившийся в пользовании фигуранта.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал полностью и заявил ходатайство о слушании уголовного дела в особом порядке. Примечательно, что обвиняемый Сергей Ткачев в 2017 году был избран депутатом Думы Дальнегорского городского округа.

Дмитрий Санников