Оскароносный режиссер снимает фильм в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.

Лауреат премии Оскар режиссер Росс Кауфман и продюсер Александра Паркер прилетели в Приморье, чтобы закончить съемки документального фильма о сохранении тигра для телеканала «Дискавери» (Discovery Channel).

Как рассказали в краевом департаменте культуры, впервые режиссер побывал в Приморье в феврале этого года. Основная часть съемок пройдет в долине реки Бикин. Одним из героев фильма стал Павел Фоменко — руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

По словам организаторов съемок, в начале мая Павел Фоменко вместе с другими специалистами фонда провел первый в России «мягкий» выпуск двух тигрят в дикую природу – этот эпизод также будет представлен в фильме.

Документальный фильм под рабочим названием Taken by the Tiger снимается в России, Индии. Именно в этих странах идет постоянная работа над сохранением и увеличением популяций тигра в дикой природе. В фильме будут затронуты такие темы как значение тигра в культурах, религиях, истории разных стран, тигры как феномен в искусстве, а также история того, как человек довел хищника почти до полного исчезновения.

Одним из продюсеров фильма выступил Фишер Стивенс, известный американский актер и продюсер, обладатель премии Оскар за документальный фильм «Бухта». Фильм Taken by the Tiger будет показан на канале «Дискавери» (Discovery Channel) в 2019 году.

Екатерина Лапкина