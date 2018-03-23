На видеохостинге некий Джефф Уаренн опубликовал ролик, составленный из снимков фотокамеры. На кадрах запечатлено странное существо, которое невероятно похоже на легендарное лох-несское чудовище, сообщает DEITA.RU. На данный момент видео становится все более популярным.

По словам Джеффа Уаренна, он наткнулся на мертвое животное, прогуливаясь по пляжу одного из поселков штата Джорджия США. Издалека показалось, что это морской котик, но когда подошли ближе, увидели это.

По описанию существо походит на миниатюрное, всего 50 сантиметров, лох-несское чудовище. Пасть у животного зубастая, а на теле расположены два плавника.

Находкой заинтересовались власти штата.





Доктор биологических наук, профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов, заведующий лабораторией экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева Дальневосточного отделения РАН Владимир Раков, рассказал, что это может быть за существо.

«Кто-то из химер или химерообразных (Chamaeriformis). Среди них и не такие «чудовища» изредка встречаются на больших океанских глубинах, — сказал Владимир Раков. — По этому фото определить вид и род химеры — сложно. Нужны более четкие снимки этой рыбы, с нормальным ракурсом, с видом с разных сторон. Здесь, например, не виден второй плавник, хвост не расправлен, размеры не ясны.

А также желательны промеры и описание некоторых деталей. Так, глубоководные рыбы, поднятые с километровых глубин или всплывшие после гибели, от смены давления (на глубине 1 километр давление равно 100 атмосферам — как в баллоне со сжатым воздухом) изменяются до неузнаваемости. У рыб часто вылезают глаза из орбит, выворачивается через рот наружу желудок и другие внутренности. Это как раз на фото видно. Более того, существ распирает так, что они становятся не узнаваемыми или не похожими на тех, что сфотографированы в нормальном состоянии на большой глубине».

Екатерина Лапкина