С 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в филиале АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» установлен режим повышенной готовности (РПГ) и особый контроль состояния работы технологического оборудования электрических сетей, сообщает Deita.ru.

В период новогодних каникул энергетики будут контролировать состояние оборудования и работу энергообъектов. В филиале «Приморские электрические сети» организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей и оперативных бригад, утверждены графики несения дежурства ответственными лицами. Переход на РПГ - необходимая мера для поддержания надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей во время продолжительных выходных дней.

Для минимизации рисков возможного нарушения энергоснабжения в крае специалистами филиала выполнен ряд технических и организационных мероприятий. Во всех структурных подразделениях филиала проведены внеплановые осмотры состояния распределительных сетей, подстанций и ЛЭП, являющихся единственным источником питания потребителя.. Энергетиками проведена проверка работоспособности источников резервного питания, обеспечена готовность аварийных бригад и спецтехники. С членами бригад проведены внеплановые инструктажи по вопросам оповещения, сбора и обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных аварийных ситуаций. Также актуализован перечень аварийного запаса и проверен запас топлива.

В период праздничных дней будет приостановлено выполнение любых видов ремонтных работ за исключением аварийно-восстановительных с целью минимизации рисков, способных нарушить энергоснабжение потребителей. Налажено взаимодействие с управлением МЧС по Приморскому краю, энергокомпаниями, администрациями муниципальных районов и городов. Кроме этого, в случае необходимости для проведения восстановительных работ будут мобилизованы персонал и техника подрядных организаций.

При возникновении экстренных ситуаций жители Приморского края могут звонить на единый телефон горячей линии 8-800-1000-397.

Екатерина Лакпина