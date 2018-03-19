Подавляющее большинство голосов в Уссурийске было отдано за действующего президента РФ Владимира Путина, сообщили DEITA.RU в администрации города.

По предварительным итогам, в Уссурийске приняли участие в выборах 99810 человек. Это 69,48% от общего числа избирателей, внесенных в списки. Из них почти 70 процентов отдали свои голоса за действующего Президента РФ Владимира Путина. Далее предпочтения избирателей распределились следующим образом: за Павла Грудинина проголосовали 18,35 процентов уссурийцев, за Владимира Жириновского – 6,56 процентов, за Ксению Собчак – 1,25 процентов. Остальные кандидаты не набрали и одного процента голосов.

Отметим, что Уссурийский городской округ традиционно активнее других приморских городов принимает участие в выборах различного уровня. Эта избирательная кампания – не исключение. В среднем по краю, по предварительным данным, явка составила 61,24 процента.

Михаил Грач