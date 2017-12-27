Гражданин в Приморье задолжал в пользу Приморского территориального управления Росрыболовства сумму более 30 000 рублей, сообщает Deita.ru со ссылкой на ФССП по Приморью.

По повесткам должник не являлся, тогда судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживая гражданина, однако застать дома его не удалось. Родственникам, находящимся в квартире, было сообщено, что если долг в ближайшее время не будет погашен, то в отношении должника будет вынесено ограничение на выезд должника из Российской Федерации.

На следующий день гражданин Б. прибыл в подразделение для оплаты штрафа, включая исполнительский сбор. Как выяснилось, должник является капитаном рыболовного судна и собирается в море.

Штраф оплачен.

Михаил Грач