Сотрудники правоохранительных органов в Приморье продолжают расследование дела о пропаже члена экипажа рыболовецкого траулера, которое произошло в январе, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Стало известно, что тогда в порт Зарубино пришло судно с Сахалина, на котором отсутствовал 27-летний матрос, прописанный в Партизанском районе Приморья.

В ходе расследования капитан судна сообщил, что член экипажа выпал за борт в Охотском море во время ловли рыбы

Стражи порядка продолжают проверку по факту исчезновения моряка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов