В результате сильного порывистого ветра в посёлке Терней местные жители лишились кровли, сообщает корреспондент "Deita.ru". Селянам пришлось решать проблему самостоятельно, ведь режим ЧС в населённом пункте не введён.





В ночь с 26 на 27 декабря в поселке Терней было ветрено, что не удивительно, ведь населенный пункт находится на морском побережье. Но эта ночь выдалась особенной, - сильными порывами ветра снесло большинство кровель посёлка.





«Нам повезло, у нас унесло только один лист. А вот у наших соседей снесло практически всю черепицу на крыши, что они будут делать – ума не приложу», – рассказала местная жительница.







Отметим, что в посёлке в основном находятся только частые одноэтажные строения. Практически во всех домах, расположенных вдоль морского побережья, пострадала кровля, причём, на некоторых частных подворьях сильными порывами ветра были повреждены линии электропередач. В результате в нескольких десятках домов отсутствует электричество.







Селянам приходится самостоятельно решать проблемы, ведь режим ЧС в районе не введён. Хотя в числе пострадавших есть и малообеспеченные семьи, где денежных средств едва хватает на приобретение твёрдого топлива и пропитание.



Напомним, ранее "Deita.ru" сообщало, что ветер принес разрушения в приморский город.

Зоя Власова.

