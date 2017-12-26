В Приморье поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном в посёлке городского типа Преображение на улице Заречная, сообщили Deita.ru в ГУ МЧС Приморья.

На место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки было установлено, что в жилом помещении горят: мебель, дрова возле печки, обои и плитка.

Предположительной причиной пожара стали нарушения правил безопасности при использовании печного отопления.



Михаил Грач