Угроза убийством и побои ребенка едва не остались безнаказанным для жителя Приморья из-за его болезни, однако вовремя вмешалась прокуратура, об этом «Deita.ru» сообщили в краевом ведомстве.

Как показало предварительное расследование, местный пенсионер, долгое время страдающий психическим заболеванием, без какой-либо причины напал на девочку в магазине. Он схватил ее за руку, стал пинать и ударил кулаком в лицо, угрожая при этом убить.

Ребенка спасли продавцы, которые спрятали девочку за прилавок и вызвали охрану, нажав тревожную кнопку.



Также благодаря расследованию стало известно, что нападавший имеет хроническое психическое расстройство в форме параноидальной шизофрении. Заболевание требует непрерывного лечения, так как мужчина не осознает свои действия и не может ими руководить.

Несмотря на это, в возбуждении уголовного дела изначально отказали. Возбудили его только после того, как вмешалась краевая прокуратура, которая отменила первоначальное постановление об отказе.

На данный момент прокурор района направил дело в суд для рассмотрения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье за рулем авто орудуют 39 психбольных.

Таисия Масина