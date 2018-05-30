Департамент по делам молодёжи Приморского края провёл слеты молодёжного актива, направленные на профилактику экстремизма в молодёжной среде, в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2020 годы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт администрации Приморского края.

В период с 25 апреля по 25 мая 2018 года были проведены слёты в 8 муниципальных районах Приморского края: Кавалеровский, Яковлевский, Пожарский, Надеждинский, Арсеньевский, Красноармейский, Ханкайский, ЗАТО город Фокино. Слёты были рассчитаны на 6 часов.

Программа включала в себя такие темы, как: нормативно-правовая база по профилактике экстремизма в молодежной среде, формирование толерантного отношения и уважения к представителям других рас, национальностей, религий, современное патриотическое воспитание молодежи, основы информационной безопасности, способы обезопасить себя от деятельности экстремистов, умение выразить гражданскую позицию, не нарушая при этом закон, формирование социокультурной идентичности.

Каждому участнику слёта по итогу тренинга был выдан именной сертификат.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, которая предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

Справка:

Экстремизм – это не только публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, но и возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. К этому понятию относится также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики, иной атрибутики экстремистских организаций. Экстремистская деятельность – административно и уголовно наказуемое деяние. Санкции за эти правонарушения определены Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом РФ. Распространение экстремистских материалов влечет наложение штрафа либо административный арест до 15 суток. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети Интернет наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Екатерина Лапкина