Пожарным не приходится бездействовать, когда приморцы отдыхают. Только за минувшую субботу пожарные потушили более 10 техногенных пожаров, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю. Была организована работа по тушению 15 техногенных пожаров.

Например, ранее появилась информация о том, что поздно ночью в субботу пожарным пришлось тушить полыхающий дачный дом в районе посёлка Соловей Ключ на улице Вишнёвая в садовом обществе Аралия.

Виктор Бруевич