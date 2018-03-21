Денег на компенсации найма квартир законодатели предусмотрели немного, но это лучше, чем ничего, сообщает DEITA.RU.

История вопроса уходит своими корнями в памятное прошлогоднее выступление прокурора Приморского края Сергея Бессчасного на заседании Законодательного Собрания Приморского края. Досталось тогда всем краевым органам власти за многие нерешенные вопросы. В том числе, и за отсутствие компенсации на найм жилья детям-сиротам.

Как отметила представившая законопроект на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан старший помощник прокурора Приморского края по правовому обеспечению Виолетта Дорожкина, уровень социальной напряженности среди детей-сирот сегодня достиг предельной точки. «На сегодняшний день в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории края и имеющих право на получение жилого помещения, включено более 6,5 тысяч человек. Из них право на получение уже сейчас имеют порядка пяти тысяч. Как все мы знаем, низкий темп предоставления жилья не позволяет реализовать в полном объеме предоставленное право. По подсчетам для того, чтобы обеспечить жильем этих граждан требуется больше 6 миллиардов рублей. При этом бюджетом края на эти цели предусматривается порядка 900 миллионов рублей. Всем известно, что на протяжении ряда лет не принимается эффективных мер к полному освоению этих средств», - подчеркнула Виолетта Дорожкина.

Суть законопроекта состоит в том, что детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста, на съем жилья будет выделяться по 5 тысяч рублей для жителей Владивостока и по 3 тысячи рублей – для жителей других районов края. Во время подготовки документа, в нем фигурировали чуть большие суммы: 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Но, учитывая большие затраты регионального бюджета, разработчики остановились на цифрах 5 и 3 тысячи рублей. Это потребует в 2018 году объема финансирования в размере чуть более 200 миллионов рублей.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, введение дополнительной меры поддержки для детей-сирот – мера вынужденная. «Компенсация расходов на съемное жилье не является прямым полномочием краевого бюджета, но наш регион на протяжении ряда лет не выполняет свои обязательства по обеспечению данной категории граждан жильем, и у нас сформирована достаточно большая очередь. Депутаты серьезно критиковали профильный департамент за то, что квартиры не предоставлялись, предусмотренные на эти цели средства не были своевременно израсходованы, а жилье не построено. Поэтому, чтобы как-то компенсировать для этой категории граждан расходы на жилье был разработан данный законопроект», - сказал Игорь Чемерис.

По решению комитета проект закона «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям, и достигли возраста 23 лет в Приморском крае» будет вынесен на мартовское заседание краевого парламента в первом чтении.

Дмитрий Санников