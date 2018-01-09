Сегодня около тысячи военнослужащих частей и подразделений морской пехоты ТОФ приступили к выполнению задач на полигонах Бамбурово, Горностай и Радыгино, сообщили Deita.ru в ТОФ.

В ходе полевых выходов морские пехотинцы в составе штатных подразделений совершенствуют навыки подготовки по вождению боевых машин, тактических приемов ведения боя, инженерной подготовке, а также практическим стрельбам из всех видов стрелкового вооружения.

Всего к мероприятиям полевых выходов привлечено до 200 единиц боевой и специальной техники.

Михаил Грач