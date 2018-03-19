В январе-феврале 2018 года промышленными предприятиями края отгружено продукции на 46.1 млрд. рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 55% всей отгруженной продукции, сообщили DEITA.RU в Приморскстатею



Рост наблюдался в следующих производствах: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1.8р), прочих транспортных средств и оборудования (в 1.6р), металлургическом производстве (в 1.5р), одежды (на 41%), мебели (на 7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 6%).

Михаил Грач