Закон, позволяющий банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов, в третьем и окончательном чтении приняла Госдума, сообщает DEITA.RU.

Делать это будут при возникновении подозрения о хищении с них средств. Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с Центробанком.

При подозрении о хищении банк должен незамедлительно связаться с физлицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

Когда разрешение владельца получено, поручение о переводе выполняется незамедлительно, если не получении - по истечении двух рабочих дней. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Таисия Масина