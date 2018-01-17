В отделах судебных приставов установлены терминалы, предназначенные для совершения операций по выплате задолженности с использованием банковских карт. Оплата производится картами VISA, Master Card, МИР, принимаются как дебетовые, так и кредитные карты. Оборудование поддерживает технологию бесконтактных платежей, сообщили DEITA.RU в ФССП Приморья.

Таким образом, судебные приставы планируют полностью прекратить прием наличных денежных средств от должников по квитанционным книжкам.УФССП России по Приморскому краю напоминает, что произвести оплату по исполнительным производствам можно с помощью электронных платежных систем, указанных на интернет-сайте Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Михаил Грач