Роскачество проверит светлое фильтрованное пиво, сообщает DEITA.RU.

Как пояснили в ведомстве, проверке подвергнутся более 40 импортных и российских торговых марок. Экспертам предстоит проверить физико-химические показатели пива, показатели его безопасности, а также миф — переходят ли вредные вещества от металлической тары в сам напиток. Кроме того, планируется поставить эксперимент и сравнить два одинаковых пива одной торговой марки, произведенных в России и за рубежом. Также им предстоит ответить на вопрос: зависит ли качество пива от места его происхождения.

Эксперты отмечают, что качество и свежесть пива можно определить по внешнему виду. Так, если пена сохраняет свою стойкость менее трёх минут, это означает, что пиво не самого высокого качества. В случае с элем, сидром, крафтовым пивом, пивными напитками – угасающая пена может быть, напротив, «авторской» характеристикой.

Важно обращать внимание на информацию, указанную на этикетке. Например, «нефильтрованное неосветленное» или «нефильтрованное осветленное» - для нефильтрованного пива, «пастеризованное» - для пастеризованного пива и его тип; минимальное значение объемной доли этилового спирта.

Срок годности пива составляет до шести месяцев с даты розлива.

Екатерина Лапкина