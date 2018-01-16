В вечернее время в УФСБ по ПК позвонил житель Первореченского района и сообщил о двух подозрительных пакетах, висящих на дереве между жилыми домами по улице Гамарника, сообщает DEITA.RU.

Мужчина попросил проверить их содержимое, чтобы убедиться в том, что их содержимое не представляет опасности.

Поступившая информация была передана сотрудникам полиции, которые прибыли по указанному адресу и проверили висящие пакеты. При осмотре взрывчатых веществ обнаружено не было. В пластиковых мешках находился бытовой мусор.

Стражи порядка устанавливают личности хулигана, оставившего пакеты на дереве. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов