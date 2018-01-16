16 Январь 2018, 10:20
Призрак международного терроризма блуждал по улице Гамарника во Владивостоке
В вечернее время в УФСБ по ПК позвонил житель Первореченского района и сообщил о двух подозрительных пакетах, висящих на дереве между жилыми домами по улице Гамарника, сообщает DEITA.RU.
Мужчина попросил проверить их содержимое, чтобы убедиться в том, что их содержимое не представляет опасности.
Поступившая информация была передана сотрудникам полиции, которые прибыли по указанному адресу и проверили висящие пакеты. При осмотре взрывчатых веществ обнаружено не было. В пластиковых мешках находился бытовой мусор.
Стражи порядка устанавливают личности хулигана, оставившего пакеты на дереве. По факту случившегося проводится проверка.
Игорь Бегунов