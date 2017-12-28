На внеочередном заседании городской Думы новый мэр Владивостока Виталий Веркеенко принял присягу, сообщает «Deita.ru».

В соответствии с Уставом Владивостока днем вступления мэра Владивостока в должность считается день принятия решения об его избрании. Городская Дума приняла такое решение еще неделю назад, 21 декабря. Виталий Веркеенко руководит городом уже неделю, но и официальный момент принятия присяги было необходимо соблюсти.

«Я, Веркеенко Виталий Васильевич, вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», - твердо зачитал текст присяги новый мэр.

Как заявил председатель межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по ДФО, член президиума генерального совета партии, депутат Государственной Думы Сергей Сопчук, - «Сегодня, не побоюсь этого слова, исторический момент в жизни Владивостока. Сегодня город приобрел нового главу. Было бы справедливо в этот день вспомнить заслуги прежней администрации города Владивостока, лично Игоря Сергеевича Пушкарева, который 8 лет добросовестно трудился и внес существенный вклад в развитие города. Я хочу отметить, что администрация города без избранного главы вполне успешно справлялась с теми обязанностями, которые были на нее возложены».





Сергей Сопчук отметил, что перед Виталием Веркеенко стоит серьезная задача оправдать доверие горожан. «Если кто-то считает, что это хозяйственная работа, то, я считаю, что эти люди ошибаются. Здесь много и политики, поверьте мне, вам все это придется освоить и справиться», - заявил Сергей Сопчук.

Напомним, что ранее экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев поздравил Виталия Веркеенко с избранием на должность главы администрации Владивостока на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что знает Виталия Веркеенко лично, и он является достойной кандидатурой на этот пост. «Особо радует, что Виталий Васильевич высоко оценивает профессионализм команды городской администрации, которую мы формировали в течение последних девяти лет», - написал Игорь Пушкарев.

Дмитрий Санников