Владивостокцы, возвращающиеся в город после отдыха, вынуждены стоять в многокилометровой пробке, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика dpscontrol_125RUS.

«С выходных возвращаются, теперь постоянно так будет в ближайшие три месяца», - комментирует один из пользователей.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», сильно затруднено движение по улице Маковского в районе Лесного кладбища до остановки "Заря", а также по проспекту 100 лет Владивостоку до остановки «Молодежная».

Дмитрий Санников