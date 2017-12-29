С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 6802 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5949 автомобилистов, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования, сообщили Deita.ru в УМВД Приморья.

805 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 177 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. На территории региона зарегистрировано одно ДТП с участием нетрезвого автомобилиста. Автоавария произошла в поселке Преображение. В результате наезда легкового автомобиля получила травмы женщина-пешеход. Пострадавшая госпитализирована. В отношении водителя составлен административный материал по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Михаил Грач