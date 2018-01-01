Кражу из дома пенсионерки в Приморье раскрыли с помощью служебной собаки, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Арсеньева. Она сообщила о хищении бытовой техники из частного дома.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, в состав которой вошли инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Вера.

Как установили специалисты, что в ночное время, когда хозяева спали, в дом потерпевшей проникли неизвестные. Они тайно похитили имущество и скрылись.

По словам полицейских, немецкая овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и привела полицейских к дому местного жителя. Там сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в тайном хищении чужого имущества. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Похищенная бытовая техника изъята в ходе обыска.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А 39-летний соучастник преступления отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, как собака предотвратила беду во Владивостоке.

Ирина Петрова