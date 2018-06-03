За последние 17 лет в России снизилась численность школьников, сообщает DEITA.RU.

В докладе Правительства РФ о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год, который опубликован на сайте кабмина, говорится, что численность снизилась на 21,7%.





Из документа следует, что с 2000-го по 2017/2018 учебный год численность школьников сократилась более чем на 21,7%. Таким образом, "демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования.





Отметим, что по данным доклада, "прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 миллионов человек. Что означает снижение более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 миллионов человек)".



Ирина Петрова