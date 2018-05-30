Глава города Уссурийск Евгений Корж лично проконтролировал содержание дорог, кюветов и тротуаров в микрорайоне «Доброполье», об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

В ходе поездки мэр поручил решить несколько вопросов. В частности он распорядился сделать водоотведение на участках строительства частных объектов, владельцы которых подняли площадку, в результате чего вся вода во время дождя скапливается и заболачиваться в низинах.

Кроме того, специалистам поручено прочистить и углубить кюветы около многоэтажного дома на улице Новоникольское шоссе, 3-г, во дворе которого во время сильных дождей также скапливается вода. Проведение этих работ уже запланированы на 2019 год.

Глава города подчеркнул: «Работы по отведению воды от жилых домов мы должны сделать как можно быстрее. Люди больше не должны страдать от подтопления».

Привлекла внимание мэра и несанкционированная свалка на пустыре за гаражами на улице Новоникольское шоссе, 5-а. Свалку наказано убрать и сделать все возможное, чтобы этого не повторилось.

Территория, прилегающая к детскому саду №32 на улице Березовой, которую постоянно размывает во время дождей, выровняют по поручению Евгения коржа, чтобы ничто не мешало передвигаться детям и их родителям.

На улице Дальневосточной мэр проверил качество недавно сделанного тротуара от автобусной остановки до школы, убедившись лично, что учащиеся СШ № 31 уже могут безопасно передвигаться от остановки до учебного учреждения.



Таисия Масина