Дефекты американских двигателей стали причиной неисправной работы самолетов L-410 в Хабаровском крае, сообщает DEITA.RU. Такую информацию опубликовало «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».

После крушения самолета L-410 «Хабаровских авиалиний» 15 ноября в селе Нелькан полеты L-410 приостановлены. В январе 2018 года полеты возобновились, но ненадолго: во время эксплуатации одной из машин была зафиксирована проблема, аналогичная той, что стала причиной крушения самолета в Нелькане – самопроизвольное включение бета-режима. С 12 января L-410 вновь не поднимаются в воздух.

«Этот дефект, несанкционированное включение бета-режима, очень опасен. Если невозможно обеспечить надежность этой системы включения обратной тяги, то желательно ее вообще отключить. Тем более, практически все взлетно-посадочные полосы в Хабаровском крае позволяют сажать самолет без этого режима», - сообщил председатель Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников Хасан Серожединов.

Сложность отключения системы в том, что российские специалисты не могут произвести изменения в двигателях чешских самолетов L-410 самостоятельно.

В настоящее время самолеты L-410 планируется заменить на АН-24 и АН-26. Возможна замена и на «старших братьев»— L-410 старой модификации, с другими двигателями. Камчатский край рассматривает возможность передачи таких самолетов Хабаровскому краю.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что крушение произошло 15 ноября в поселке Нелькан. На борту на тот момент находились два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли. Чудом выжить удалось только трехлетней девочке, которая летела из Хабаровска в Нелькан к своей бабушке. На данный момент ребенок жив и здоров. Проживает с родителями.

Екатерина Лапкина