В соцсетях опубликована фотография, на которой кот "охраняет" свежевыловленную хозяином рыбу во Владивостоке.

Вкусные морские трофеи не привлекают кота - он спокойно лежит и сторожит улов, приготовленный для продажи.





Вероятнее всего, свое кот уже съел, и потому равнодушен к угощению.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщалось об актуальных ценах на рыбу во Владивостоке. Навага (остров Русский) – 200 рублей, сахалинская от 85 до 105 рублей, горбуша (с головой) – 250 рублей, нерка (без головы) – 350 рублей, треска (без головы) – 230 - 250 рублей, кальмар – 205 рублей, нерка – 585 рубелей, кижуч от 390 до 550 рублей (Камчатский). Минтай (филе) – от 220 до 250 рублей, камбала желтобрюшка – 190 рублей.



Василий Кучин

Фото: Нновый Владивосток