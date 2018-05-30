В России планируют запретить продажу микродолей в квартирах, сообщает DEITA.RU. Законопроект об этом Госдума уже приняла в первом чтении, ожидается, что летом документ вступит в силу.

Проект закона направлен на борьбу с так называемыми «черными риелторами». Будут введены некоторые ограничения на регистрацию в квартирах третьих лиц. Уже в ближайшее время приобрести долю в квартире или жилом доме менее 8–15 квадратных метров станет фактически невозможно. Это обезопасит собственников от посягательства мошенников на их жилплощадь.

Отмечается, что данная мера позволит закрыть самую очевидную брешь в российском законодательстве. Однако остается еще много момент, которые необходимо урегулировать. В частности, речь идет о регистрации при сделках с недвижимостью прав граждан, имеющих пожизненное право пользования помещением. В их число входят те, кто отказался от своих долей во время приватизации в пользу родственников; наследники, получившие квартиру от собственника, проявившего желание проживать в ней пожизненно, и другие. На сегодняшний день все эти люди слабо защищены законом.

Екатерина Лапкина