На одном из рынков Владивостока обнаружена рыба сомнительного качества, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Организованная полицией и инспекторами ведомства проверка выявила два случая торговли опасной навагой общим весом более 80 килограммов замороженной рыбы с нарушением ветеринарного законодательства. Рыба продавалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих, что продукция является безопасной. Кроме того, на упаковке отсутствовали сроки годности и информация о производителе.

Вся небезопасная для здоровья потребителей рыба изъята и помещена на изолированное хранение. В отношении владельцев составлены протоколы о привлечении к административной ответственности.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что микроавтобус остановили по пути из Находки во Владивосток, и не зря.

Таисия Масина