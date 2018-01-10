Микроволновка отлично разогреет грибной суп, второе блюдо или кусочек тортика, но существуют продукты, которые не стоит греть в микроволновой печи, рассказывает «Deita.ru».

1. Что-то, что уже разогревалось до этого несколько раз

В основном каждый раз, когда вы повторно нагреваете, а затем охлаждаете то, что уже приготовлено, вы отдаляетесь от первоначального качества этой пищи. При повторном подогреве остатков еды разогревайте только то количество пищи, которое вы съедите за один прием.

2. Хлеб

Нет никаких причин разогревать хлеб: он становится твердым, тяжело жуется и теряет первоначальный вкус. Если вы хотите разогреть батон, который немного затвердел, сбрызните его небольшим количеством воды и поместите в слегка нагретую духовку, чтобы хлеб стал немного хрустящим.

3. Перец чили

Если вы когда-либо разрезали чили, а затем чесали свое лицо, вы знаете силу, содержащуюся в этом маленьком, но жгучем перчике. Хотя после разогревания в микроволновой печи с самим перцем почти ничего не случится, но вас ждет неприятный сюрприз, когда вы откроете дверцу микроволновки. Капсаицин, активный ингредиент, который делает перцы острым, испаряется в микроволновой печи, готовый обрушиться «сжигающим облаком» токсического смога на тех, кто достает перец из микроволновой печи.

4. Яйца в скорлупе

Когда в микроволновой печи готовится цельное яйцо, прибор, который быстро вырабатывает тепло, образует пар, накапливающийся внутри яйца, не имея возможности двигаться дальше. Лучше придерживайтесь проверенного метода варки яиц в кастрюле на плите.

5. Фрукты

Если вы когда-либо испытывали желание приготовить фрукты в микроволновой печи, не надо. Виноград взорвется, яблоки, вероятно, развалятся, а изюм может просто загореться. Если вы пытаетесь сделать хороший компот или быстрое варенье, придерживайтесь классического рецепта.

6. Замороженные фрукты

Неудивительно, что многие люди используют микроволновку для размораживания замороженных фруктов. Независимо от того, делаете ли вы начинку для пирога, фруктовые десерты или коктейль, замороженные фрукты - это удобный ингредиент, который можно использовать. Но знаете ли вы, что размораживание замороженных фруктов в микроволновой печи, на самом деле, действительно плохая идея? Согласно исследованию 2010 года, разморозка замороженных фруктов может привести к превращению полезных составляющих во вредные канцерогены.

7. Замороженное мясо

Всегда лучше размораживать мясо естественным путем, например, оставив его в холодильнике на ночь. Если вы забыли разморозить кусок мяса, и он нужен вам как можно скорее, не обращайтесь к микроволновой печи. В итоге вы получите неравномерно размороженную часть мяса, которая станет основной питательной средой для бактерий. Вместо этого используйте метод холодной воды: заполните раковину холодной водой и окуните в неё мясо, плотно обернутое в пластик, меняя воду каждые полчаса или около того.

8. Зелень

Согласно отчету NPR, различная листовая зелень, например, капуста и шпинат, действительно может выпускать искры при приготовлении в микроволновой печи, как при нагревании чего-то металлического.

9. Обработанное мясо

Мы все знаем, что обработанное мясо - это не самая здоровая пища в мире, но приготовление его в микроволновке может сделать его еще хуже. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Control, разогревание обработанного мяса может привести к образованию продуктов окисления холестерина, которые связаны с ишемической болезнью сердца.

10. Вода

Подогрев чашки или тарелки воды может показаться невинной затеей, но кипячение воды в микроволновой печи может иметь опасные последствия. Хотя это может показаться удобным способом нагрева воды, в микроволновке она становится перегретой, но не может кипеть. Все это приводит к катастрофе, если вы затем добавляете чайный пакетик или размешиваете горячую жидкость: как только вы добавляете что-нибудь, вода будет быстро кипеть, и вы рискуете столкнуться с неприятным ожогом в результате. Лучше использовать чайник, чтобы нагреть воду безопасно и эффективно.

Алина Калинина



