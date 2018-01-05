5 Январь 2018, 07:50
Продукты со сроком годности 80 лет обнаружены во Владивостоке
Источник изображения: «Deita.ru»
В одном из магазинов во Владивостоке поступила в продажу уникальная продукция, сообщает «Deita.ru».
Согласно этикеткам, наклеенным на упаковку, она может храниться до конца 2099 года, то есть практически 80 лет.
Как пишет популярный паблик в соцсети такими "долгоиграющими" приобретениями стали нерка и круассаны.
Это, безусловно, всего лишь ошибка, но нашлись пользователи, которые даже порадовались такому положению вещей: "Наконец-то технологии будущего ворвались в нашу жизнь!".
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в январе на деревьях в Приморье появилась клубника.
Таисия Масина