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Источник изображения: «Deita.ru»

В одном из магазинов во Владивостоке поступила в продажу уникальная продукция, сообщает «Deita.ru».

Согласно этикеткам, наклеенным на упаковку, она может храниться до конца 2099 года,  то есть практически 80 лет.

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Как пишет популярный паблик в соцсети такими "долгоиграющими" приобретениями стали нерка и круассаны.

продукт

Это, безусловно,  всего лишь ошибка, но нашлись пользователи, которые даже порадовались такому положению вещей: "Наконец-то технологии будущего ворвались в нашу жизнь!".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в январе на деревьях в Приморье появилась клубника.

Таисия Масина