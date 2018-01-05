В одном из магазинов во Владивостоке поступила в продажу уникальная продукция, сообщает «Deita.ru».

Согласно этикеткам, наклеенным на упаковку, она может храниться до конца 2099 года, то есть практически 80 лет.





Как пишет популярный паблик в соцсети такими "долгоиграющими" приобретениями стали нерка и круассаны.





Это, безусловно, всего лишь ошибка, но нашлись пользователи, которые даже порадовались такому положению вещей: "Наконец-то технологии будущего ворвались в нашу жизнь!".



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в январе на деревьях в Приморье появилась клубника.

Таисия Масина