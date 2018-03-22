Владивостокские льготники пока остаются обделенными в связи с отсутствием автобусных проездных билетов, сообщает DEITA.RU.

Возможность введения единого проездного билета во Владивостоке обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан. Вопрос возник с целью предоставления льгот краевым и федеральным льготникам по проезду в автомобильном транспорте на территории Владивостока.

Как сообщил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, мэрия неоднократно обращалась к руководителям автотранспортных предприятий с рекомендациями о внедрении билетов длительного пользования. Однако каких-либо конструктивных вариантов 14 действующих перевозчиков не выработали. Нет у автотранспортных предприятий и единого мнения о стоимости проездного билета.

Администрация Владивостока видит решение вопроса в создании единой системы безналичной оплаты проезда. Сегодня терминалы безналичной оплаты с помощью мобильного приложения установлены в 90 муниципальных автобусах маршрутов 15, 15К, 98Д, 98Ц, 66, 22, 29 и 44. Следующим этапом развития системы будет возможность оплачивать проезд специальными картами, введение которых позволит реализовать заложенные технические решения для организации льготной оплаты проезда для социальных категорий граждан.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, «План мероприятий понятен, но когда он будет реализован? Льготные категории граждан, которые могли бы получать помощь из бюджета Приморского края, не могут ее получить». По мнению Игоря Чемериса, вопрос договоренностей с перевозчиками лежит скорее в плоскости политической воли городских властей. «Пока же не сделано ничего», - подытожил председатель комитета.

Ведь в других городах Приморья проездные билеты на городской транспорт есть. В Уссурийске стоимость проездного на месяц составляет 1050 рублей, в Находке социальный проездной билет стоит 820 рублей, в Артеме стоимость проездного – 1050 рублей, в Дальнереченске – 1250 рублей. Половину его стоимости льготник получает в виде компенсации.

По предложению Игоря Чемериса, члены комитета решили обратиться в администрацию Владивостока, рекомендовав предусмотреть мероприятия, направленные на обеспечение льготных категорий граждан проездными билетами длительного пользования, предоставляющими право на неограниченное количество поездок в городском транспорте Владивостока, в целях получения компенсационных выплат за проезд в соответствии с действующим законодательством Приморского края.

Дмитрий Санников