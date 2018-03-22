Борис Кубай признался, что однажды поспорил о погоде на миллион рублей – и выиграл, сообщает DEITA.RU.

«Однажды мне пришлось поспорить на миллион, когда один должник, генеральный директор, задолжал миллион за несколько лет. Пришлось пообщаться», - рассказывает Борис Кубай.

Начальник Примгидромета упомянул, что оппонент сказал ему, что этот договор они заключили «на бедность», когда были богатые."А сейчас мы не такие, - сказал ему тогда гендиректор. - Нам прогнозы не нужны. Я и сам могу рассказать все. И мои друзья, и все у меня спрашивают, какая будет погода, когда мы собираемся на рыбалку. Я всем правду рассказываю».

Борис Кубай у него тогда спросил, какая же будет погода во Владивостоке завтра.

«Он взял карты, спутники – много всего, и говорит: «Учись». И рассказывает, что вот - циклон, вот - фронт. Все грамотно. И говорит, что завтра будет снег. Я говорю, что, к сожалению, снега завтра не будет.

В общем, пришлось поспорить на миллион. А ему пришлось отдать», - закончил свой жизненный рассказ Борис Кубай.

Как отметил глава Примгидромета, деньги гендиректор все-таки отдал.

Влада Золотова