Зима

В среду, 3 января, синоптики Приморья обещают в крае переменную облачность,  местами небольшой снег, сообщает «Deita.ru».

В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северный умеренный,  на побережье сильный.  Температура воздуха днем  -3...-16 °C.

Владивосток порадует отсутствием осадков. Ветер  при этом ожидается северо-западный сильный.  Температура воздуха  днем -8...-10 °C.

В Уссурийске так же преимущественно без осадков, но на дорогах снежный накат. Ветер  северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -7...-9 °C. 

В Находке  переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный днем сильный. Температура воздуха днем  -6...-8 °C.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, будет ли погода радовать приморцев на каникулах.

Таисия Масина