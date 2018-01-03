В среду, 3 января, синоптики Приморья обещают в крае переменную облачность, местами небольшой снег, сообщает «Deita.ru».

В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха днем -3...-16 °C.

Владивосток порадует отсутствием осадков. Ветер при этом ожидается северо-западный сильный. Температура воздуха днем -8...-10 °C.



В Уссурийске так же преимущественно без осадков, но на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -7...-9 °C.



В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный днем сильный. Температура воздуха днем -6...-8 °C.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, будет ли погода радовать приморцев на каникулах.

Таисия Масина