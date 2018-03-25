Серьезное ДТП с участием внедорожника произошло в Приморье минувшей ночью, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dps_vl, авария с внедорожником произошла при спуске от кладбища в Находке.



По некоторым данным, водитель внедорожника пытался уйти от полиции. Однако не смог справиться с управлением. На затяжном повороте автолюбитель потерял управление перевернулся на крышу.

Очевидцы рассказали, что это случилось на остановке общественного транспорта. Информации о пострадавших не поступало.

Ситуацию активно обсуждают в социальных сетях. Многие пытаются понять, что именно произошло ночью. Однако многие пользователи соцсетей уверены, что во всем виноват исключительно алкоголь в организме водителя.





Виктор Бруевич