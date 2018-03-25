dps_vl
Источник изображения: dps_vl

Серьезное ДТП с участием внедорожника произошло в Приморье минувшей ночью, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dps_vl, авария с внедорожником произошла при спуске от кладбища в  Находке. 

По некоторым данным, водитель внедорожника пытался уйти от полиции. Однако не смог справиться с управлением. На затяжном повороте автолюбитель потерял управление перевернулся на крышу. 

Очевидцы рассказали, что это случилось на остановке общественного транспорта. Информации о пострадавших не поступало. 

Ситуацию активно обсуждают в социальных сетях. Многие пытаются понять, что именно произошло ночью. Однако многие пользователи соцсетей уверены, что во всем виноват исключительно алкоголь в организме водителя.

Виктор Бруевич 