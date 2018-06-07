За прошедшие сутки в Приморском крае произошло 8 техногенных пожаров, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, техногенные пожары — это происшествия, которые вызваны хозяйственной деятельностью человека.

Так, 6 июня в 04.04 пожарно-спасательную службу Партизанского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном деревянном одноэтажном доме, расположенном в селе Владимиро-Александровское на улице Ключевая.

В 04.08 на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Как установили пожарные, внутри жилого помещения горела спальная комната. В 04.19 пожар был локализован, в 05.05 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Ирина Петрова