В России цены производителей на бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13 процентов, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом разместили на интернет-портале Росстата.

При этом потребительские цены в апреле 2018 года, как и год назад, в среднем по стране превышали цены производителей в два раза. За последние несколько недель розничные цены подскочили только на один процент.

По официальным данным, повышение цены в опте обусловлено ростом налоговой нагрузки, низким курсом рубля к доллару и, как это не удивительно, ростом нефтяных цен. Когда все этим факторы сыграли одномоментно, стоимость бензина на АЗС подскочила.

На сегодняшний день, согласно данным Росстата, средняя цена бензина по стране составляет 40,31 рубля.





Екатерина Лапкина