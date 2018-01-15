Уссурийская городская прокуратура проверила инцидент с нападением леопарда на ребенка, сообщили DEITA.ru в ведомстве.

Так, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных,  оказались ненадежными. 

Дирекцией зоопарка не обеспечены прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград, а также условия надежной изоляции животных от посетителей и др. 

Ребенку причинены телесные повреждения в виде «укуса диким животным, рвано-скальпированные раны лица, волосистой части головы».

Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор направил материалы проверки в орган следствия для принятия процессуального решения. 

Напомним, 6 января в зоопарке в Уссурийске леопард схватил за голову ребенка, подобравшегося близко к клетке с животным. 

Михаил Грач

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