Уссурийская городская прокуратура проверила инцидент с нападением леопарда на ребенка, сообщили DEITA.ru в ведомстве.

Так, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными.

Дирекцией зоопарка не обеспечены прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград, а также условия надежной изоляции животных от посетителей и др.



Ребенку причинены телесные повреждения в виде «укуса диким животным, рвано-скальпированные раны лица, волосистой части головы».

Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор направил материалы проверки в орган следствия для принятия процессуального решения.

Напомним, 6 января в зоопарке в Уссурийске леопард схватил за голову ребенка, подобравшегося близко к клетке с животным.

Михаил Грач