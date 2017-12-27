На территории края возобновились случаи телефонного мошенничества от имени прокурорских работников, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Приморского края.

По информации ведомства, в Уссурийске возобновились случаи, когда неизвестные звонят по телефону представителям коммерческих компаний и, представляясь работниками прокуратуры, просят приехать для решения вопросов по поступившим на них жалобам, а также приобрести дорогостоящие подарки.

Прокуратура края официально заявляет, что телефонные звонки с «деловыми» предложениями и просьбами приобрести, в том числе дорогостоящий алкоголь и продукты питания, являются преступными действиями мошенников.

При поступлении подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников, а необходимо оперативно обратиться с заявлением в полицию.

Ранее Deita.ru неоднократно сообщало о подобных звонках. Так, мошенник из Краснодарского края пригласил в прокуратуру Петропавловска-Камчатского местных предпринимателей. Инцидент произошел весной 2017 года.

Екатерина Лапкина