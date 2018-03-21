Владивостокцев продолжает волновать вопрос, хорошо ли уполномоченные лица справились с ликвидацией последствий снегопада, прошедшего 8 марта. Чтобы удовлетворить свое любопытство различные организации и многочисленные граждане отправляют соответствующие запросы в прокуратуру Владивостока, сообщает DEITA.RU.

В ходе проверки городская прокуратура выяснила, что некоторые представители администрации Владивостока и муниципального предприятия «Содержания городских территорий» со своими обязанностями не справились.

Так, существуют серьезные нарекания к управлению и обслуживанию спецтехники для уборки снега. Организация работы оперативного штаба также имеет недостатки.

Вопрос, на каком основании тысячи тонн снега складировали на Центральной площади Владивостока, стал, наверное, самым важным. В целом, никто, конечно, не против — места для складирования должны быть. Однако существуют правила благоустройства приморской столицы, согласно которым все подобные места должны быть согласованы муниципалитетом. Более того, этот перечень важно опубликовать на официальном сайте органа местного самоуправления, и только после этой небыстрой процедуры можно сюда везти тонные снега. В свою очередь администрация Владивостока соответствующий правовой акт не приняла. Одним словом, складировали снег, в частности на Центральной площади, незаконно.

Все это полбеды. Места для складирования снега находились не где-нибудь, а в границах водоохранной зоны бухты Золотой Рог. То есть нарушение требования природоохранного законодательства что называется на лицо.

По результатам проверки прокурор внес представления мэру Владивостока Виталию Веркеенко и руководителю предприятия «Содержания городских территорий». Однако и это еще не все. В ближайшей перспективе возбудят дела в отношении заместителя начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока и директора МБУ «СГТ». В общем, в их полномочия не входило согласовывать места, куда временно складировать снег. А они самовольно согласовали.

Директору МБУ «СГТ» в снежной истории не повезло дважды. Ему придется отвечать еще и за неправильное хранение твердых химических противогололедных материалов на предприятии.

Не оставлены без внимания управляющие компании, которые не самым активным образом убирали придомовые территории. По итогам проверки в их адрес внесено 86 представлений.

Результаты рассмотрения актов реагирования поставлены на контроль прокурора города.

Екатерина Лапкина