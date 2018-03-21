В прокуратуре Владивостока проверяют причастность к пожару в приюте для бездомных, который произошел в ночь с 19 на 20 марта и унес жизни четверых людей, общественную организацию «Росток», - сообщает DEITA RU.

Руководитель Общественной организации "Центр социальной помощи "Росток" Сергей Суховаров в беседе с корреспондентом DEITA.RU заявил, что его организация никак не связана с приютом, в котором произошел пожар.

Напомним, что сотрудникам МЧС не удалось спасти из огня 4 человек, еще 7 было эвакуировано. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования будут сообщены позже.

Максим Низкодубов