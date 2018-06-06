Пропавшая во Владивостоке молодая женщина 1985 года рождения, которую многие горожане знают как судебного пристава, найдена, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Примпоиске, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, однако подробности ее исчезновения пока не раскрываются: "Екатерина К. НАЙДЕНА! ЖИВА! Спасибо за помощь в распространении информации. Подробностей не знаем, к сожалению".

Напомним, ранее прошла информация о том, что горожанка уехала из дома 2 июня на своем автомобиле и перестала выходить на связь с родными.

Таисия Масина