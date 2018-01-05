Пропавшего в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года Алиаббасова Турала ищут до сих пор всеми возможными способами, сообщает «Deita.ru».

Сейчас волонтеры Примпоиска организуют сбор на поиски молодого мужчины. Время сбора: 5 января 2018 года в 10:30. Место сбора: пгт Новошахтинский, ул. Советская д. 8 а, магазин "Каспий". Координаторы поиска: Евгения, телефон 8-962-334-51-07 и Кристина, телефон 8-914-721-22-32

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мужчина пропал в канун Нового года, уехав на своей машине Toyota Aqua, которая позже была найдена сожженной.

Таисия Масина

