Пропавшего зовут Бузин Илья, 1969 года рождения. 6 декабря он вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Deita.ru в Примпоиске.



Приметы: на вид 48-50 лет, рост 185 см., плотного телосложения, волосы светло-русый.



Был одет: куртка темно-синего цвета без капюшона длиной по бедро, шапка светло-серая с бубоном, плотные штаны х/б темно-синего цвета, ботинки зимние черного цвета.







За информацию гарантируется вознаграждение. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины,

просим позвонить по телефонам:



8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП N6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция,

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры,



89532017011 - родственники.

Михаил Грач