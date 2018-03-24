В Приморской краевой филармонии при полном аншлаге прошел концерт «Музыка Голливуда». Культовые произведения Эннио Марриконе, Джона Уильямса, Джеймса Хорнера, написанные к кинофильмам «Титаник», «Гарри Поттер и философский камень», «Список Шиндлера», «Однажды в Америке», «Пираты Карибского моря», прозвучали в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова, сообщает DEITA.RU.

Особо много на концерте собралось молодёжи. Как выяснилось, многие из молодых зрителей не завсегдатаи филармонического зала, они пришли специально послушать мелодии из любимых фильмов в «живом» концертном исполнении. Кто-то впервые в этот вечер услышал симфонический оркестр, кто-то давний поклонник творчества Тихоокеанского симфонического. Как оказалось, ходят в филармонию и на свидания — молодые люди приглашают на концерты своих подруг. «Почему вы пришли сегодня на концерт?» — этот вопрос корреспондент DEITA.RU задал зрителям филармонии.





Александр и Елена, 23 года каждому

- Увидели, что в программе будет музыка из голливудских фильмов «Гарри Поттер», «Титаник», нам она нравится, поэтому пришли послушать её в исполнении оркестра. В филармонии мы сегодня первый раз.

Евгений, 22 года, пригласил на концерт свою подругу Дарью, 19 лет

- Мне нравится живая музыка, и я фанат фильмов, знаю музыку этих композиторов. В филармонии бываю, но не часто.

Элеанна и Роксана, по 20 лет

- Мы во второй раз в филармонии. Знаем композитора Джона Уильямса и сегодня пришли именно из-за репертуара. Очень бы хотели ещё попасть в филармонии на мюзикл.

Братья Сергей, 30 лет, и Владимир, 33 года

- Мы очень любим наш Тихоокеанский симфонический оркестр, часто здесь бываем. А именно эта программа приглянулась, потому что на очень похожем концерте мы были в Санкт-Петербурге и остались просто в восторге. Замечательный подбор произведений. Думаем, наши музыканты не хуже справятся.

Аня, 12 лет, Светлана, 33 года, Ирина, 37 лет

- Музыку любим хорошую. Мы были на концерте эстрадного оркестра, а на симфонический пришли впервые. Очень репертуар нравится, который будет сегодня. В филармонии стараемся бывать, раз в три месяца точно бываем.

Владимир, 25 лет

- Я люблю музыку Джона Уильямса, и не часто её можно услышать в живом исполнении. Вернее вообще нельзя. Именно поэтому я решил не упускать шанс.

Подруги Катя, Ирина и Алина, 24–25 лет

- Просто пришли провести время. Одна предложила, остальные согласились. Тем более интересный репертуар — музыка из кинофильмов, которые мы пересматривали уже по десять раз. В филармонии бываем редко, на Тихоокеанский симфонический оркестр пришли впервые.

Тарас, 16 лет

- Я интересуюсь музыкой — классической, джазовой и современной. Например, сейчас часто смотрю фильмы и хочется в живую слушать музыку, которая в них проигрывается. В филармонии надеюсь бывать чаще.

Сергей и Анастасия, 35 лет

- Это очень интересная красивая музыка. Поэтому и пришли. В филармонии бываем, нам здесь нравится.



Светлана 27 лет, Елена 28 лет

- Тема зацепила — музыка кино и живой оркестр! Мы не раздумывали, решили сразу брать билеты, пока их не раскупили. За последнее время у нас наметилась культурная жизнь, в филармонии бываем не так часто, правда. Но вот, уже взяли билеты на Гришковца. Пойдём обязательно.

Зал долго не отпускал со сцены Тихоокеанский симфонический оркестр, осыпая артистов овациями.

Ирина Павленко