В полицию с сообщением о мошенничестве обратился житель одного из поселков Приморского края, пострадавший во Владивостоке. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, мужчина пояснил, что приехал в город для того, чтобы заключить сделку о покупке микрогрузовика из Японии.

В офисе коммерческой фирмы сотрудник пообещал ему быстрое оформление и доставку машины, а затем получил от клиента 500 тысяч рублей.

Мужчина вернулся домой, но спустя указанное в договоре время ему так никто и не перезвонил. Все попытки связаться с работника офиса остались безрезультатными, так как телефон был отключен, а в самом помещении уже никого не было.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию и сообщил, что в результате обмана он остался без денег и автомобиля. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются личности получателя наличности от обманутого клиента.

Игорь Бегунов



