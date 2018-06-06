Иск к журналисту и блогеру Юрию Дудю в Измайловский суд подал житель Москвы, сообщает DEITA.RU.

Москвич потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 рубль.

«Иск поступил, но вопрос о принятии искового заявления к производству судом будет решен по истечении пяти суток», — приводит ТАСС комментарий представителя суда.

В своем обращении москвич потребовал от блогера удалить со своего канала материалы, в которых он упоминает наркотики, способы их употребления, а также любую другую информацию, пропагандирующую употребление запрещенных веществ.

Ирина Петрова